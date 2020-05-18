“Mersin Millet Bahçesi 29 Ekim’de hizmete açılacak”

Mehmet Aytekin Röportaj

Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan ve 140 dönüm arazi üzerinde yapılması planlanan ‘Mersin Millet Bahçesi’ndeki çalışmalar, Koronavirüs salgınına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Mersin’de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 140 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen, 41 milyon lira maliyetle inşa edilecek olan Millet Bahçesi projesinde, sosyal donatı alanları, yeşili, millet kıraathanesi, yürüyüş parkuru, dinlenme ve piknik alanları yer alacak.

“Mersin’de bir ilk gerçekleşiyor”

Bölgedeki çalışmaları inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Mersin Millet Bahçesi’nin, planlandığı gibi 29 Ekim 2020 tarihinde Mersinlilerin hizmetine açılacağını belirtti. Üç etaptan oluşan projenin, yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanı üzerindeki bölümünden incelemelerde bulunan Başkan Gültak, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Koronavirüs salgınına rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiğini ve altyapı çalışmalarının bayram sonunda biteceğini belirten Gültak; “Mersinlilerin temiz hava alacağı, toplam 140 dönümlük Millet Bahçesi’ni gerçekleştiriyoruz. İnşallah tüm etaplar 29 Ekim’de, yani Cumhuriyetimizin ilanının 97’inci yıldönümünde tamamlanacak. Bu sayede Mersinlilerin temiz hava alacağı, dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği millet bahçesi hizmete açılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Lütfi Elvan Bakanımıza ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Mersin’de bir ilk gerçekleşiyor. Millet Bahçesi, tüm Mersinlilere şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Tarihimize de sahip çıkıyoruz

Projenin 140 dönümlük alanı kapsayacak şekilde üç etaptan oluştuğunu kaydeden Gültak; “Kışlanın içerisinde Abdülhamid Han’dan kalma bir karakol var. İnşallah o karakol da bu çalışmalar sayesinde ayağa kalkacak ve büyük ihtimalle Mersin İl Kültür Müdürlüğü de oraya gelecek. Dolayısıyla doğamıza, çevremize sahip çıktığımız gibi tarihimize de sahip çıkmış olacağız” dedi.

Salgın döneminde hizmetler aksamadı

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, “Bir yandan Koronavirüs salgınına karşı yoğun bir mücadele verirken, mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu asfalt, kaldırım ve yol açma gibi asli belediyecilik hizmetlerini de sunarak vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırıyoruz” dedi.

İkinci asfalt ihalesi yapıldı

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Turgut Reis, Siteler, Abdullah Şahutoğlu, Bekirde, Civanyaylağı, Çay ve Çilek gibi mahallelerde onlarca sokakta yenileme çalışması başlattı. Çalışma yapılan mahallelerde ilk olarak eskiyen asfalt ve kaldırımları söken ekipler, ardından kaldırımları karo ile döşüyor, sokakları asfaltla kaplayıp yeniliyor. Özellikle geçmişte çok ihmal edilmiş bölgelere öncelik verdiklerini belirten Başkan Gültak, sıkıntılı bölgelerdeki çalışmaların kısa sürede bitirildiğini söyledi. Başkan Gültak; “Seçimler sonrası daha bir yılımızı doldurmadan asfalt ve kaldırımda ikinci ihalemizi yaptık. İhtiyaç duyan diğer tüm mahallelerimizde bu çalışmalarımız devam edecek. Beş yılın sonuna geldiğimizde Akdeniz’de asfalt ve kaldırım eksiği olan mahalle bırakmayacağız” dedi.

Çalışmalar özenle yapılıyor

Mahallelere bu hizmetleri verirken, geçmişte yapıldığı gibi eskiyen asfaltın üstüne yeni asfalt dökmediklerine dikkat çeken Başkan Gültak, “Ekiplerimiz önce eskiyen asfaltı söküyor, daha sonra yeni asfaltı döküyor. Bu sayede evler ile yol/kaldırım arasında kot farkı korunuyor. Sonuçta da aşırı yağışlarda ev ve işyerlerini su basmasının önüne geçmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Gönül belediyeciliği ön plânda

Başkan Gültak, seçimlerden hemen sonra asfalt kaplama hizmetine başladıklarını kaydederek şöyle konuştu: “Daha ilk yılımızda, 2’nci parti asfalt ve kaldırım yenileme hizmetine devam ediyoruz. Gönül belediyeciliği ilkesiyle, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Akdeniz’i değiştirecek, ilçemizde yaşamı güzelleştirip cazibe merkezine dönüştürecek hizmet ve projelerimiz devam edecek.

“Koronavirüs’e karşı 7/24 teyakkuzdayız’’

Başkan Gültak; Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, belediye olarak ilçe genelinde teyakkuza geçtiklerini ve topyekûn bir seferberlik mücadelesi başlattıklarını belirtti ve belli başlı hizmetleri şöyle sıraladı:

-5 binden fazla noktada, 3 ton ilaçla hazırlanmış 150 bin ton su kullandık.

-Kriz masası bünyesinde, 150 kişiden oluşan mobil dezenfeksiyon ekibimiz eliyle ilçemizin tamamında kamu ve özel kurumlar ve insanların toplu kullandığı mekânlarda ilaçlama yapıyoruz.

-Mahalle evlerimizde günlük 5 bin adet tıbbi maske üreterek sağlık çalışanlarımıza ulaştırıyoruz.

-Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubunun bileşeni olarak da yaşlı vatandaşlarımıza gıda dağıtıyor; maaşlarını çekiyor, alışverişlerini yapıyoruz. Günlük bin 500 haneye yemek; 350 adet de gıda kolisi dağıtıyoruz.

-Evden çıkamayan çocuklarımızı da unutmadık, onları hediyelerle sevindirdik.

-Ramazan ayı nedeniyle hazırladığımız 30 bin gıda kolisini dağıtma sürecindeyiz.

-Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonlarında, hazırladığımız 20 bin ekmeği ihtiyaç sahibi insanlarımıza dağıttık.