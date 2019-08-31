0553 313 94 23

Mersin merkezli 9 ilde fuhuş operasyonu

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda ikisi kadın 13 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında denetlenen otel, bar ve masaj salonlarına para cezası verildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
Mersin merkezli 9 ilde fuhuş operasyonu

Mersin merkezli9 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda ikisi kadın13 kişi cezaevine gönderildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Antalya, Adana, Hatay, Konya, Gaziantep, Aksaray, Bingöl ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçu"ndan 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların adliyeye sevki sırasında bir gazetecinin şüphelilerden A.K'yesosyal medya hesabında imam cübbesi giyip, 'Doğru yolu buldum' paylaşımında bulunmasını hatırlatması üzerine A.K, "Bizim suçumuz ve korkumuz yok. Buldum tabii. Her zaman buluyorum" yanıtını verdi. 

Zanlılardan A.Ç, A.Z, E.E, A.K, E.T, R.K, M.D, S.K, M.A, A.Ç, J.R, F.N.K. ve S.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklanırken, iki zanlı da serbest bırakıldı. 

Öte yandan operasyon kapsamında fuhuşa sürüklenen yabancı uyruklu 6 kadın sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda ayrıca denetlenen otel, bar ve masajsalonlarına 30 bin 106 lira idari para cezası kesildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri
  2. Mersin
  3. Antalya
  4. Adana
  5. Hatay
  6. Konya
  7. Gaziantep
  8. Aksaray
  9. Bingöl
  10. Niğde
  11. Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  12. otel
  13. bar
  14. masaj salonları
  15. fuhuş operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Anadolu’da sağanak uyarısı
    1. Doğu Anadolu’da sağanak uyarısı
    2. Yatırımcı rehberi (10)
    3. Sivaslı sporcu, model uçakta birinci..
    4. Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü
    5. Yatırımcı rehberi (9)
    6. Yatırımcı rehberi (7)
    7. Küçükköyspor MMA bu kez de ‘bingo’..
    8. Rüzgar yeniden Alaçatı'dan esecek
    9. Yatırımcı rehberi (8)
    10. İzmir’de ’roketatar’ paniği
    11. Tomruk yüklü tır alev alev yandı
    12. Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
    13. Sındırgı’da Başpehlivan Dağdeviren
    14. Yatırımcı rehberi (6)
    15. Doktor, şahit olduğu ‘Terör..
    16. Yatırımcı rehberi (5)
    17. Yatırımcı rehberi (4)
    18. Kılıçdaroğlu akıl hocalığı yaptı, HDP..
    19. Yatırımcı rehberi (1)
    20. Yatırımcı rehberi (2)
    21. Yatırımcı rehberi (3)
    22. Vajinismus her 10 kadından birinde..
    23. Murtpaşa’da geleceğin altın madalyalı..
    24. GRAFİKLİ - Fenerbahçe-Trabzonspor..
    25. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri,..
    26. Türkiye potada 989. maçına çıkıyor
    27. [GRAFİKLİ] Yeşilçam'ın matrak..
    28. Horozları dövüşe işkence yöntemiyle..
    29. Baştuğ’dan Muğlalılara ‘Karabağlar..
    30. Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı