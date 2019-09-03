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Mersin merkezli 8 ilde "sahte bahis kuponu" operasyonu: 43 gözaltı

"Sahte bahis kuponları" düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 43 kişi yakalandı. Zanlıların 24 ilde 109 kişiyi toplam 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

03 Eylül 2019 Salı 11:03
Mersin merkezli 8 ilde "sahte bahis kuponu" operasyonu: 43 gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 43 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,sahte bahis kuponlarıyla sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

Belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşının da olduğu 43 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf programlarıyla düzenlenen sahte kuponları ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaştığı ileri sürülen zanlıların, 24 ilde 109 kişiyi toplam 600 bin lira dolandırdığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulundan gelecek belgeyle belirlenen miktarın artabileceği kaydedildi.

Ekipler, firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:03
  1. Mersin
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  3. İstanbul
  4. İzmir
  5. Adana
  6. Artvin
  7. Samsun
  8. Batman
  9. Osmaniye
  10. Mali Suçları Araştırma Kurulu
  11. sahte bahis kuponları

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