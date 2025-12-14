Mersin Maratonu’nda tarihi başarı! Rekorlar bir bir kırıldı

  • İSTANBUL
Mersin’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu, tarihe geçen derecelere sahne oldu. Erkeklerde Kenyalı atlet Vitalis Kibiwott 2.07.14’lük süresiyle Türkiye’nin en hızlı maraton derecesini elde ederken, kadınlarda Kenyalı Rebecca Sirwanei Tauni 2.25.35’lik derecesiyle Mersin Maratonu’nda kadınlar kategorisinde ilk kez rekor kırarak birinciliğe ulaştı.

Mersin’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu, rekorlara sahne oldu. Erkeklerde Kenyalı atlet Vitalis Kibiwott, 2.07.14’lük derecesiyle Türkiye’nin en hızlı maraton rekorunu kırdı. Kadınlar Kategorisinde ise Kenyalı Rebecca Sirwanei Tauni, 2.25.35’lik derecesiyle birinciliği elde ederek Mersin Maratonu’nda kadınlar kategorisinde ilk kez rekor kırılmasını sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda' sloganıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu, kentin cadde ve sokaklarını sporun enerjisiyle doldurdu. Organizasyona Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katılarak 42K ve Halk Koşusu kategorilerinin startını verdi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndan başlayan maratona; Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve binlerce vatandaş katıldı. 42K, 10K ve Halk Koşusu olmak üzere 3 kategoride düzenlenen maratonda, profesyonel ve amatör sporcular bir araya geldi.

 

Türkiye’nin en hızlı maratonu yine Mersin’de koşuldu

Dünya Atletizm Birliği tarafından daha önce 'Elite Label' kategorisine alınan ve dünya genelinde 203 maraton arasında 49’uncu sırada yer alan Uluslararası Mersin Maratonu, Türkiye’nin en iyi ve en hızlı koşulan maratonu olma unvanını bu yıl da sürdürdü.

42K Erkekler Kategorisinde Kenyalı atlet Vitalis Kibiwott, 2.07.14’lük derecesiyle Türkiye şartlarında koşulan en hızlı maraton rekorunu kırarak birinci oldu. Kenya’dan Albert Kamgogo 2.07.26 ile ikinci, Eritreli atlet Abraham Gebreslasie Embaye ise 2.08.59 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar Kategorisinde ise Kenyalı Rebecca Sirwanei Tauni, 2.25.35’lik derecesiyle birinciliği elde ederek Mersin Maratonu’nda kadınlar kategorisinde ilk kez rekor kırılmasını sağladı. Etiyopyalı Genet Robi 2.26.07 ile ikinci, Kenyalı Peninah Jerop ise 2.30.52 ile üçüncü oldu.

 

Binlerce sporcu ve vatandaş katıldı

Maratona 5 kıtadan, Türkiye ile birlikte 34 ülkeden 2 bin 97 sporcu 42K ve 10K kategorilerinde katılırken, Halk Koşusu’nda 5 binden fazla vatandaş yer aldı. Güneşli havada büyük bir coşkuya sahne olan organizasyonda, binlerce kişi Mersin sokaklarında koştu.

10K’da Türk atletler öne çıktı

10K Kadınlar Kategorisinde Dilek Öztürk 33.50 ile birinci, Pınar Demir 33.55 ile ikinci, Berfin Kaya ise 35.49 ile üçüncü oldu. Erkekler Kategorisinde Mert Selek 29.45 ile birinci olurken, Fetene Alemu Regasa 29.56 ile ikinci, Bahattin Üney ise 30.01 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Maratonun tüm kategorilerinde toplam 5 milyon 242 bin TL ödül dağıtıldı. 42K kategorisinde birinciye 15 bin dolar, ikinciye 10 bin dolar, üçüncüye 7 bin dolar ödül verilirken, 10K kategorisinde dereceye giren sporculara da nakdi ödüller takdim edildi.

 

