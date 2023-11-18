Mersin Limanı'nda operasyon
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, olayla ilgisi bulunan 10 kişi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla gözaltına alınmıştır.' açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı:
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, olayla ilgisi bulunan 10 kişi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla gözaltına alınmıştır.
Toplumların sosyal ve kültürel yapısını bozan, ekonomik zararlarıyla beraber insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum.
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