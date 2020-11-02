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Gündem Mersin fay hattı nereden geçiyor? Mersin’de fay hattı nerede?
Gündem

Mersin fay hattı nereden geçiyor? Mersin’de fay hattı nerede?

Mersin’de Fay hattı nereden geçiyor? Türkiye son günlerde peş peşe meydana gelen depremlerle sallanıyor. İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle arama kurtarma çalışmalara devam ederken, vatandaşlar bulundukları il ve ilçelerde deprem fay hattının nereden geçtiğini merak ediyor. Peki Mersin fay hattı nereden geçiyor? Mersin’de fay hattı nerede?

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:29:00 - 2020-11-02 17:31:26
Mersin fay hattı nereden geçiyor? Mersin’de fay hattı nerede?

İzmir depremi çok geniş bölgede etkili olurken Mersin’de geçen aktif fay hatları var mı?  Mersin fay hattı nereden geçiyor? Soruları da sorulmaya başlandı. AFAD Türkiye'nin deprem haritasını çıkardı. Deprem riski haritasına göre, Mersin deprem risk sırlamasında 3. derecede yer aldı.

Gülek, Gözen, Tarsus,  Kazanlı, Yenice 3. Derece deprem kuşağında yer alırken, Erdemli, Kırobası, Güzeloluk, Arslanköy, Güle dördüncü derece deprem bölgesinde yer almakta.

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