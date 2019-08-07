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Mersin Barosu ile Orman Bölge Müdürlüğü, ağaç dikim şenliği düzenleyecek

Mersin Barosu ile Orman Bölge Müdürlüğü, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak amacıyla ağaç dikim şenliği düzenleyecek.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:36
Mersin Barosu ile Orman Bölge Müdürlüğü, ağaç dikim şenliği düzenleyecek

Mersin Barosu ile Orman Bölge Müdürlüğü, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak amacıyla ağaç dikim şenliği düzenleyecek. Şenliğin, ‘Bir Ağaç, Bir Yaşam’ sloganıyla sonbaharda gerçekleştirilmesi planlanıyor.


Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bilgehan Yaşa, Kent ve Çevre Komisyonu Başkanı Av. Sevim Küçük ile birlikte, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, sonbaharda Mersin Barosu ile Mersin Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, ‘Bir Ağaç, Bir Yaşam’ için ağaç dikim şenliği düzenlenmesine ve bunun geleneksel bir etkinlik haline getirilmesine karar verildi.



“Doğa yoksa yaşam da yok”


Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Avukatları Murat Kıratlı ve Zeynep Yıldız Özsarı’nın da bulunduğu ziyarette, Türkiye ve bölgedeki çevre ve orman sorunları hakkında görüşler sunuldu. Baro Başkanı Yeşilboğaz, yaptığı konuşmada, “Hem dünyaya örnek bir kent olmak hem de gelecek nesillere yemyeşil bir dünya bırakmak amacıyla Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirmeyi planladığımız ağaç dikim şenliğiyle insanın doğasız yaşayamayacağına dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü doğa yoksa yaşam da yok demektir. Biz doğayı yok edersek doğa da bizi yok eder. Bu nedenle doğayı yok etmek için değil; yaşatmak, çoğaltmak için çabalamalıyız. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştireceğimiz ağaç dikim etkinliğinin, farkındalık oluşturma adına çok önemli olacağını düşünüyoruz. Bu etkinliğin, ‘Bir Ağaç, Bir Yaşam’ ilkesinin benimsenerek, bu sloganla gerçekleştirilmesini öneriyorum” dedi.



“Emirler ve İnsu mahalle yolunda ağaç gençleştirme çalışmaları yapılıyor”


Yeşilboğaz’ın, son günlerde Mersin halkının rahatsızlık duyduğu Emirler ve İnsu mahalle yolu üzerinde ağaç kesimlerinin nedenini sorması üzerine açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Yılmaz; yaşlanmış, ömrü dolan ağaçların yenileme, gençleştirme faaliyetleri kapsamında kesildiğini, yerine yenilerinin sonbaharda dikileceğini söyledi. İllere göre orman varlığında Mersin’in 835 bin 534 hektar alanla Türkiye’de birçok ile göre daha geniş ormanlık alana sahip olduğunu belirten Yılmaz, kentte ormanlık alanların çoğalması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.


Yılmaz, ağaç dikim şenliğinde Mersin Barosu ile işbirliği yapacak olmaktan mutluluk duyacaklarını vurguladı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:36
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