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Aktüel Mersin açıklarında yakıtı biten teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Mersin açıklarında yakıtı biten teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:44:30 -
Mersin açıklarında yakıtı biten teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında yakıtı biten teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekiplere, ilçeye bağlı Yakacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenerek su aldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi geldi.

Adrese yönlendirilen ekipler, söz konusu fiber teknedeki 19 göçmeni kurtardı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


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