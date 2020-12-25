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Ekonomi Merkez'in kararı sonrası Dolar kritik seviyenin altında düştü!
Ekonomi

Merkez'in kararı sonrası Dolar kritik seviyenin altında düştü!

Dolar/TL dünkü Merkez Bankası faiz kararının ardından düşüşünü sürdürüyor. 25 Aralık sabahı kur bilgileri haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:03:00 -
Merkez'in kararı sonrası Dolar kritik seviyenin altında düştü!

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın beklentinin üzerindeki önden yüklemeli faiz artışının ardından aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

Hafta başında koronavirüs mutasyonu nedeniyle 7.73 seviyesini gören kur TCMB faiz kararı öncesi 7.65 seviyesinde işlem görürken 200 baz puanlık artış sonrası 7.56'ya kadar çekildi.

25 Aralık günü dolar kuru 7.5847 TL'de, euro ise 9.2569 TL'den el değiştiriyor. 

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Yorumlar

Can

Vay vay görevden almalar niye baslamadi ve agir elestiriler niye yok. Akit niye sus pus. Bu damat 100 milyar dollar niye savurdu eger ayni kapiya gelecektik. Hani faiz haram ve enflasyonun anasiydi ezilecekti. Yalan miydi.
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