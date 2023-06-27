  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Merkezefendi, Kurban Bayramı’na hazır
İSLAM

Merkezefendi, Kurban Bayramı’na hazır

Yeniakit Publisher
2023-06-27 12:39:00 -
Merkezefendi, Kurban Bayramı’na hazır

Merkezefendi Belediyesi, kurban kesim noktalarındaki hazırlıklarını tamamladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hijyen ve sağlık standartlarına uygun kesim alanlarımız hemşehrilerimizin hizmetine hazır” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Belirlenen kurban kesim alanları Merkezefendlilere en iyi şekilde hizmet vermek üzere hazırlandı. Belirlenen noktalarda vatandaşın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi için tüm tedbir ve önlemler alındı.

 Kurban kesim alanlarında kasap, zabıta ekipleri ve görevli personel hazır bulunacak. Görev alan ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara yardımcı olacak.

 Küçükbaş kurban kesiminin yapılacağı yerler:

Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, TOKİ Evleri Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Karaman (Değirmenönü) Kapalı Pazar Yeri ve 1200 Evler Kapalı Pazar Yerlerinde küçükbaş kurban kesimi yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23