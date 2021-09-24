Merkez'den faiz lobisine darbe! 16 ay sonra bir ilk

Akit Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz lobisine bir darbe daha vurdu. Kurul, politika faiz oranını yüzde 19’dan yüzde 18’e çekerek rantiyeciye okkalı bir tokat atıldı.

Hüsrana uğradılar

PPK’nın dün aldığı kararın akabinde “Faiz lobisi yine hüsrana uğradı”, “Tefeciler kahroldu” yorumları geldi. Üretici ve tüccar tarafından da para otoritesinin imalata ve ihracata ivme katacak önemli bir adım attığı vurgulandı.

Daraltıcı etki yapıyor

TCMB’den yapılan açıklamada ise enflasyonda arz ve talep nedenli artış görüldüğüne dikkat çekildi. “Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi kuvvetlendirilmiştir” denildi. Açıklamada PPK’nın talep unsurlarının, çekirdek enflasyonun ve arz şoklarının etkilerine yönelik analizleri değerlendirerek politika faizini indirmeye karar verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.”

Sürpriz karar

Ekonomistler, TCMB’nin sürpriz bir karar aldığını dile getirdiler. Yatırım analisti Haluk Bürümcekçi, kararın TL’yi baskılayabileceğini savundu. Para politikası duruşuna ilişkin mesaj cümlesinin “TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir” şeklinde değiştiğini aktaran Bürümcekçi, yıl sonuna kadar faiz oranının yüzde 16’ya kadar indirilebileceğinin altını çizdi.

Zorlu süreç bizi bekliyor

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da TCMB’nin beklentilerin aksine faiz indirimi yaptığını anımsattı. Piyasaların hep manşet enflasyona odaklandığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Bu çerçevede özellikle gıda ve enerji fiyatlarının önümüzdeki dönemde artma ihtimali, bunların arızi olmama ihtimali de yüksek. Bu açıdan manşetle çekirdek arasındaki farkın açıldığını görebiliriz. Para politikasının seyri konusunda Merkez Bankası açısından da piyasalar açısından da daha zorlu bir süreç bizi bekliyor.”

Dış faktörler de etkili

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Çifter, şu görüşleri paylaştı: “TCMB Başkanı Kavcıoğlu, bir önceki toplantıda enerji ve gıdayı dikkate almayan C grubu çekirdek enflasyonu baz alacağını açıklamıştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 19.25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 45.52 ve C grubu çekirdek enflasyon ise yüzde 17 altında gerçekleşmişti. TCMB’nin faiz indiriminde hem çekirdek enflasyona bakması hem de bir gün önce Fed’in politika faizini sabit tutması etkili oldu.”

Dönüm noktası

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve geldiği Mart 2021’den bu yana 7’nci PPK toplantısında faizi indirdi. Son faiz indirimini Mayıs 2020’de Murat Uysal yapmıştı. Son faiz artırımını ise Şubat 2021’de 200 baz puanla Naci Ağbal gerçekleştirmişti.

Dövizde dalgalanma

TCMB’nin sürpriz faiz kararının hemen ardından dolar/TL kuru bir ara 8.80 lira seviyesini geçti. Sonrasında kur 8.76 düzeyine indi. Önceki gün Fed’in faize dokunmamasını takiben dolar/TL düşük hacimli piyasada 8.63’ten 8.65’e çıkmıştı, düne de 8.66 liradan başlamıştı. 100 baz puanlık faiz indiriminin akabinde altının gram fiyatı ise sert arttı ve 498 lirayı buldu.