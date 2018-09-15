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Merkez piyasayı şaşırttı! Sıra OVP’de

TCMB’nin politika faizini 6.25 puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24.00’e çıkarması sonrası gözler dolar başta olmak üzere piyasa enstrümanlarına çevrildi. Faiz artırımı ilk etkisini dolar kurunda yaşanan sert düşüşle gösterdi. Dolar kuru iki günde 6,4747 TL’den 6,13 seviyesine gerilerken, BİST 92,389’dan 94.759’e yükseldi. MB’nin aldığı kararın ardından gözler şimdi perşembe günü açıklanacak olan Orta Vadeli Program’da.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:31
Merkez piyasayı şaşırttı! Sıra OVP’de

EKONOMİ SERVİSİ

Kurdaki dalgalanma, enflasyondaki artış ve son olarak Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 24’e çıkarmasının ardından gözler ekonominin yol haritasını çizecek Orta Vadeli Plan’a (OVP) çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın OVP’nin 20 Eylül’de açıklanacağına ilişkin sözleri piyasalarda heyecanla karşılandı.

Bakan Albayrak, “Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda para politikası alanında gerekli gördüğü adımı attı. Şimdi sıra mali taraftaki en önemli husus enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planımız olan Orta Vadeli Program’ın açıklanmasında. OVP’yi 20 Eylül’de açıklayacağız” dedi.

GERÇEKÇİ MAKRO HEDEFLER:

OVP’de herkesin gerçekçi, günün sorunlarını doğru tespit etmiş ve doğru aksiyon planlarını kurgulamış bir program göreceğini ifade eden Bakan Albayrak, “OVP’de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacağız. Bu hedeflere ulaşmak için atacağımız adımları paylaşacağız” açıklamasında bulundu. “OVP, küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye’ye güvenlerinin güçlü şekilde tesisini sağlayacak” diyen Bakan Albayrak, Türkiye’nin ana gündem maddesinin ekonomi, ekonominin gündem maddesinin de enflasyon ve faiz ile mücadele olduğunu belirterek, ekimden itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönlü trendin gözlemleneceği mesajını verdi.

ALBAYRAK’TAN 10 ÖNEMLİ MESAJ

l OVP 20 Eylül’de açıklanacak.

l Ekimden itibaren enflasyon düşüşe geçecek.

l MB, enflasyonla mücadelede gerekli adımı attı.

l MB’nin bağımsızlığı tartışması kapanmıştır.

l Ekonomide ana gündem faiz ve enflasyonla mücadele.

l Kamuda tasarruf için maliyet ve değişim ofisi kuruluyor.

l Dövizle ilgili yönetmelikler 30 gün içinde tamamlanacak.

l Ekonomide temel çıpa cari açıkla mücadele olacak.

l Spekülatif girişimleri denetleyeceğiz.

FAİZ ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ağustos ayında yıllık yüzde 17,90 arttı. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 17,95 olarak belirlendi. Merkez Bankası ise önceki gün politika fazini yüzde 24’e yükselterek enflasyonun ürezine çıkarmış oldu. Merkez bankasının bu kararının ardından ‘bağımsızlık’ tartışmalarının kapandığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bundan sonra bankalarda likiditeyle ilgili adımlar atılacak. Artık bankalardan da reel sektör ile ilgili adımlar bekliyoruz. Bankalar, reel sektör ile ilgili yaklaşımını kazan-kazan anlayışına göre kurgulamalı. Aşırı yüksek kredi faizleri gerçekçi değil” dedi.

‘EN ÖZGÜN ÇIPA OVP’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin en özgün çıpalarından birinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 20 Eylül’de açıklanacağını bildirdiği Orta Vadeli Program olacağını ifade etti. Avdagiç, İTO’nun Eylül ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

OVP sayesinde son dönemde maruz kaldığımız ekonomik saldırıyla oluşan kırılganlıklar, engeller ve engebeleri ustaca aşan ve geride bırakan bir yol haritası ortaya konulacağına eminiz. Orta Vadeli Program şemsiyesi, tüm ekonomik aktörlerin altında güvenle yer alacağı büyüklükte olacaktır. Ayrıca, inanıyoruz ki, program günübirlik kararlardan uzak, iç ve dış yatırımcılara güven veren bir anlayışı yansıtacaktır. Orta Vadeli Programın reel sektörü göz ardı eden değil, reel sektörün ve piyasaların ihtiyaçlarını nitelikte hazırlandığından da zerrece şüphemiz bulunmuyor. Dolayısıyla tüm bu unsurları içeren Orta Vadeli Program, bugün yaşadığımız süreci oldukça olumlu yönde etkileyecektir” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 10:31
  1. Merkez Bankası
  2. Orta Vadeli Plan (OVP)
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. Türkiye İstatistik Kurumu
  5. Enflasyon
  6. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  7. İstanbul Ticaret Odası (İTO)

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