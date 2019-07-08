Merkez kararı sonrası dolarda yükseliş

Dolar yeni haftaya hızlı başladı. Haftasonu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp, Çetinkaya´dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal'ın atanmasına piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusuydu.

Hafta sonunu 5,60’lar civarında sürdüren Dolar/TL uzak doğu piyasalarının Merkez Bankası kararına tepkisiyle birlikte 5,81’lere kadar yükseldi. Bu sabah itibarıyla ise dolar 5.75 lira seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın tepesinde yapılan değişiklikle piyasalarda bir sonraki Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısında yüksek bir faiz indirimi olabileceğine yönelik beklenti arttı. Piyasalar, halihazırda yıllık yüzde 15.87'ye inen enflasyon sonrası politika faiziyle oluşan 8 puanlık fark nedeniyle 25 Temmuz'daki PPK toplantısından itibaren Merkez Bankası'nın faiz indirmesini bekliyordu. Analistler söz konusu indirimin miktarının dolar/TL'de kısa ve orta vadede dolar/TL'nin yönünü belirleyeceğini vurguluyor.

Ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz (cumartesi) sabahı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle görevden alındı. TCMB Başkanlığı'na, kurumda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal getirildi.

Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda, "Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Uysal'ın yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarını en üst düzeyde kullanacağını belirttiği vurgulanırken, bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.