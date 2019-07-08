0553 313 94 23

Merkez kararı sonrası dolarda yükseliş

Uzak doğu piyasalarının Merkez Bankasına tepkisiyle Cuma gününü 5.63 seviyesinden kapatan dolar/TL gece saatlerinde 5.79'u görmesinin ardından yeni haftaya hızlı bir yükselişle 5.75 seviyesinden başladı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:50
Merkez kararı sonrası dolarda yükseliş

Dolar yeni haftaya hızlı başladı. Haftasonu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp, Çetinkaya´dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal'ın atanmasına piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusuydu.

Hafta sonunu 5,60’lar civarında sürdüren Dolar/TL uzak doğu piyasalarının Merkez Bankası kararına tepkisiyle birlikte 5,81’lere kadar yükseldi. Bu sabah itibarıyla ise dolar 5.75 lira seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın tepesinde yapılan değişiklikle piyasalarda bir sonraki Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısında yüksek bir faiz indirimi olabileceğine yönelik beklenti arttı. Piyasalar, halihazırda yıllık yüzde 15.87'ye inen enflasyon sonrası politika faiziyle oluşan 8 puanlık fark nedeniyle 25 Temmuz'daki PPK toplantısından itibaren Merkez Bankası'nın faiz indirmesini bekliyordu. Analistler söz konusu indirimin miktarının dolar/TL'de kısa ve orta vadede dolar/TL'nin yönünü belirleyeceğini vurguluyor.

Ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz (cumartesi) sabahı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle görevden alındı. TCMB Başkanlığı'na, kurumda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal getirildi.

Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda, "Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Uysal'ın yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarını en üst düzeyde kullanacağını belirttiği vurgulanırken, bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:50
  1. Dolar
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya
  3. Dolar/TL
  4. Merkez Bankası
  5. Para Politikası Kurulu(PPK)

YORUM YAZ

  • Hayırlı olsunHayırlı olsun21 dk önce
    Giren vatandaşa oluyor dolar trendini yukarı dönderir bu hareket neyse içine sçtınız ekonominin
  • Kocasolak Kocasolak 41 dk önce
    Döviz yükselir diye faizi düşürmeyen CAHİL bir merkez bankası yönetimi var. Döviz artarsa ihracatımız artar, üretim artar, işsizlik ve ithalatımız düşer. Bunları bilmeyen, veya bilerek faizi düşürmeyen bir merkez bankası yönetimi, kovulmayı çoktan hak etmişti.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mihriban’ın gerçek hikayesini anlattı
  1. Mihriban’ın gerçek hikayesini anlattı
  2. İran Ordu Komutanı: "İran hiçbir ülke..
  3. Başkan Özkan Altun Mahalle..
  4. Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca..
  5. Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir?..
  6. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
  7. CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi..
  8. Japon modeli Kadın Üniversitesine destek
  9. Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
  10. Stres ve alkol gastrit nedeni
  11. Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda..
  12. Kaymakam, şehitlik bakım..
  13. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü
  14. Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi..
  15. Golf tutkunları Bodrum'da buluştu
  16. Rektör Şevli, ‘7. Türk Üniversiteleri..
  17. Trabzonspor'da transfer çalışmaları
  18. AKAPDER’den Ankara’da sıkma şöleni
  19. Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı
  20. "İhracattaki artışın katlanarak..
  21. Tekirdağ’da 6 ambulans dağıtıldı
  22. Orman işçilerinin görev süresi..
  23. Sel, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı
  24. (Özel) 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3..
  25. Ankara’da ‘dalavereciler’ çetesine..
  26. Berge: “100 uçaktan en az 5’i Van..
  27. Döviz kurları
  28. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban..
  29. Adana’da sahte içkiye suçüstü
  30. Doğu Karadeniz’in en görkemli kalesi..
CHP’de liyakat yok partizanlık var
CHP’de liyakat yok partizanlık var
Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
“İslam beni suç hayatından kurtardı”
“İslam beni suç hayatından kurtardı”
Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki
Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

Günün Karikatürü

7 Temmuz 2019
Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’