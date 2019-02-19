0553 313 94 23

Merkez Hakem Kurulu, görev dağılımı yaptı

Merkez Hakem Kurulu, 18.

19 Şubat 2019 Salı 13:43
Merkez Hakem Kurulu, görev dağılımı yaptı

Merkez Hakem Kurulu, 18.02.2019 Pazartesi günü yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.


Yusuf Namolu’nun istifasının ardından göreve gelen Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:



BAŞKAN: Sabri Çelik



BAŞKAN VEKİLİ: Mustafa Çulcu



PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU(PMİK)


Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat



BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu



MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen



FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu



EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu



EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak



1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat



2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu



3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu



4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen



5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu



6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır



7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi



8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat Lisesi, şeref madalyası istiyor
    1. Yozgat Lisesi, şeref madalyası istiyor
    2. Şaşkın bakışlara aldırmadan bankta..
    3. Ünilig curling müsabakaları,..
    4. Çocuklarda göz kapağı düşüklüğü..
    5. Oktay'dan üniversitelere proje üretimi..
    6. AK Partili Amber Türkmen: Siyaset,..
    7. Başkan Pekyatırmacı:..
    8. Adıyamanlı güreşçi Avrupa yolunda
    9. Kadın cinayetine "namus" kılıfı
    10. Mesleki eğitimde 50 milyon avro..
    11. AK Parti'den teknoloji bağımlılığı..
    12. Kırıkkale’de Bizans döneminden kalan..
    13. Eda-Metin Özülkü Kepez’in konuğu
    14. Yunusemre’de hayvan ambulansı hizmet..
    15. “AK Parti’ye oy verip vermemekte..
    16. Böyle başlayıp beyinde tümörle bitmesin!
    17. Eskişehirspor’dan Avrupa devleriyle..
    18. İran'da izinsiz döviz satıcılarına..
    19. ABD İHA'sı düşürüldü
    20. Şair Altınay 9’uncu kitabını çıkarmaya..
    21. Muş'ta zorlu kış şartlarında dağcılık..
    22. Dondurucu soğukta içme suyu onarımı
    23. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘elma tanzimi’..
    25. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film..
    26. ŞAGDER’den Başkan Memiş’e teşekkür..
    27. Fransa Meclisinde “İsrail devletine..
    28. BOSE’de final için ’şah’ dediler
    29. EGİAD Başkanı Aslan: "Kadınların ve..
    30. Ocak temizliği
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!