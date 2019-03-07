Merkez faizde direniyor
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te sabit tuttu.07 Mart 2019 Perşembe 11:39
Hükümet ve iş dünyası, enflasyon ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi için faizlerin aşağı çekilmesini beklerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te sabit tuttu.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında dün yapılan PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiği ifade edildi.
İhracat gücünü koruyor
Dış talebin nispeten gücünü koruduğu, finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaş bir seyir izlediği vurgulanan duyuruda cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiği belirtildi.
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