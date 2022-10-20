Merkez Bankası'nın yeni hamlesi dünyayı salladı! Türkiye'yi konuşuyorlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekti.

Son dönemde birçok ülkenin merkez bankası faizleri yükselterek enflasyona çözüm ararken bunun sonucu resesyon riski karşı karşı kaldı. Türkiye ise bu süreçte düşük faizle üretim ve büyümeye odaklandı.

Bugün Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı ise dünya basınında geniş yer buldu.

WSJ: Erdoğan'ın tek haneli faiz talebini takip ediyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Türkiye, art arda üçüncü ayda faiz indirdi" başlığıyla okurlarını bilgilendirdi.

150 baz puanlık düşüşe dikkat çeken gazete, "Faiz indirimi, Erdoğan'ın tek haneli faiz talebini takip ediyor." dedi.

"Faiz oranı daha aşağı inecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Faiz oranını yüzde 12'ye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum. Bundan sonra yukarı çıkmak yok, daha aşağı inecek ve enflasyonu da baskılayarak aşağı indirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı haberde ayrıca, Erdoğan'ın Merkez Bankası'na bu yönde çağrıda bulunduğu anımsatıldı.

CNBC: Türkiye, enflasyona rağmen faiz oranlarını indirdi

CNBC, "Türkiye, yüzde 83 enflasyona rağmen faiz oranlarını 150 baz puan indirdi." ifadesini kullandı.

Piyasa analistlerinin 100 baz puanlık bir indirim beklediği, bu nedenle alınan kararın birçok kişiyi şaşırttığı belirtildi.

Haberde, "Erdoğan, faiz oranlarının yükseltilmesinin enflasyonu artırdığına dair inancı açıkça benimsiyor." notu paylaşıldı.

Bloomberg: Tahmin edilenden daha büyük

"Türkiye tahminlerden fazla faiz indirdi." diyen Bloomberg, Para Politikası Kurulu'nun, üçüncü kez faiz oranlarını düşürdüğünü aktardı.

Haberde, "Merkez Bankası, gösterge faiz oranını üst üste üçüncü kez ve tahmin edilenden daha büyük bir oranda düşürerek, bir dizi indirimi sonlandırmaya yakın olduğunun sinyalini verdi." denildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin çoğunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl sonuna kadar oranların tek haneli rakamlara inmesi yönündeki açık çağrılarının ardından 100 baz puanlık bir indirim beklediğine dikkat çekildi.

Faiz indirim oranı açıklandıktan sonra Türk Lirası'nda "çok az bir değişim" olduğu vurgulandı.