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Merkez Bankası’nın yeni başkanı Murat Uysal

Cumhurbaşkanı Kararı'yla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın başkanı olan Murat Uysal, hükümetin enflasyonla mücadelesine katkı sunacak.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:06
Merkez Bankası’nın yeni başkanı Murat Uysal

Merkez Bankası’nda Murat Uysal dönemi başladı. Görev döneminde fiyat istikrarını sağlamaya odaklanacak olan Uysal’ı yoğun bir mesai bekliyor. Cumhurbaşkanı Kararı’yla Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın yerine atanan Murat Uysal, hükümetin enflasyonla mücadelesine katkı sunacak. Üretici ve tüketici fiyatlarını kontrol altında tutmaya çalışacak olan Çetinkaya’nın gündemi yoğun.

Fiyat istikrarını sağlayacağız

Uysal, ilk aşamada ekonomide dengelenme eğiliminin devam etmesi için elinden geleni yapacak. Nitekim Uysal, atama kararının yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, “Bu kapsamda para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde kullanmayı sürdüreceğiz” dedi. Uysal, iletişim kanallarını açık tutacaklarını ve yeni dönemde atacakları adımları kamuoyuyla paylaşacaklarını da dile getirdi.

Faizle mücadele hız kazanacak

Murat Uysal, 25 Temmuz’da toplanacak Para Politikası Kurulu’na başkanlık edecek. Toplantıda faiz oranlarında 50-100 baz puan indirime gidilmesi bekleniyor. 9 Haziran 2016 tarihinden bu yana Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uysal, finansal istikrara büyük önem veriyor ve bu konuda önemli adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

Uysal kimdir?

İstanbul’da 1971’de dünyaya gelen Murat Uysal, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Uysal, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Meslek hayatına 1998’de başlayan Uysal, Türkiye Halk Bankası’nda Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak 2007-2011 tarihlerinde çalıştı. Uysal, aynı kurumda Kasım 2011-Haziran 2016 döneminde de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak 2008-2010 yıllarında Halk Yatırım AŞ Denetim Kurulu Üyeliği, 2011 yılında Halk Portföy AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yıllarında Halk Portföy AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015-Nisan 2016 döneminde Halk Leasing Finansal Kiralama AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Mart 2015-Haziran 2016 tarihlerinde ise Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:06
  1. Merkez Bankası
  2. Murat Uysal
  3. Cumhurbaşkanı Kararı
  4. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
  5. ekonomide dengelenme eğilimi
  6. Para Politikası Kurulu
  7. faiz oranları
  8. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümü

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