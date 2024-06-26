Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Haziran ile biten haftada 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 77 milyon dolar artarak 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 14 Haziran haftasında 1 milyar 928 milyon dolar azalarak 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara geriledi.

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