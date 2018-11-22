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Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 364 milyon dolar artışla 89 milyar 746 milyon dolar oldu.

22 Kasım 2018 Perşembe 16:03
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 16 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 536 milyon dolar artışla 71 milyar 8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 9 Kasım ile biten haftada 69 milyar 472 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 172 milyon dolar azalarak 18 milyar 910 milyon dolardan 18 milyar 738 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 364 milyon dolar yükselişle 88 milyar 382 milyon dolardan 89 milyar 746 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:03
  1. merkez bankası rezervleri

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