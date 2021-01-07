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Ekonomi Merkez Bankası'nın rezervi belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervi belli oldu

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 1 milyar 423 milyon dolar azalarak 93 milyar 206 milyon dolara geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 17:12:00 -
Merkez Bankası'nın rezervi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından periyodik olarak paylaşılan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Brüt döviz rezervi düştü

Buna göre, 31 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 642 milyon dolar azalışla 49 milyar 965 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 25 Aralık'ta 51 milyar 607 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervi arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 219 milyon dolar artışla 43 milyar 22 milyon dolardan 43 milyar 241 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 423 milyon dolar azalarak 94 milyar 629 milyon dolardan 93 milyar 206 milyon dolara indi.

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