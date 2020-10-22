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Gündem Merkez Bankasının kararı CHP'yi rahatsız etti
Gündem

Merkez Bankasının kararı CHP'yi rahatsız etti

Merkez Bankasının politika faizinde bir değişikliğe gitmeyerek faizi yükseltmemesi, CHP'yi rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:27:00 -
Merkez Bankasının kararı CHP'yi rahatsız etti

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti. Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıkladığı faiz kararında bir değişiklik yapmadı. Böylece politika faiz oranı yüzde 10,25'te sabit kaldı.

Merkez Bankasının faiz kararında bir değişiklik yapmayarak faizi yükseltmemesi, CHP'de rahatsızlığa neden oldu. Merkez'in kararında faizi neden yükseltmediğini sorgulayan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya üzerinden rahatsızlığını dillendirdi.

Erdoğdu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün piyasa en az 2 puan faiz artışı bekliyordu... Bu beklenti bütün piyasada satın alındı ve kur 10 kuruş düştü... TCMB 'Sürpriz ve Beklenmeyen' bir biçimde faizi sabit tuttu.. Kur uçmaya başladı... Öngörülemeyen yönetim bir hata daha yapmış oldu... Bundan sonra daha zor..." iddialarında bulundu.

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