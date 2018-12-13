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Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolarda düşüş

Merkez Bankasının faiz kararını sonrası dolar 5,38 seviyelerinden 5,30'a kadar geriledi. Dolar/TL şu sıralarda 5,34'ten işlem görüyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:02
Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolarda düşüş

Merkez Bankası'nın faizleri piyasa beklentisine paralel olarak yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmasının ardından dolar kuru gevşedi. Karar öncesi 5,38 seviyelerine çıkan kur, ilk tepkide 5,30 seviyelerine kadar geriledi. Dolar şu sıralar 5,34 TL seviyesinden işlem görürken euro ise 6,09 TL'den alıcı buluyor.

'Operasyon" açıklaması sonrası 5,40'ı gördü

Dolar dün güne 5,35'li seviyelerden başlamıştı. "Fırat'ın doğusuna operasyon" açıklamasıyla 5,40'a kadar yükselen dolar günü 5,35 seviyesinden kapatmıştı.

Gözler yarın açıklanacak Fitch'inTürkiye değerlendirmesinde

Yılın son faiz toplantısından sonra gözler yarın açıklanacak Fitch'in Türkiye not değerlendirmesine çevrildi. Yurt dışında ise bugün saat 15:45'te ECB politika faizi açıklanacak.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:02
  1. Türkiye
  2. Merkez Bankası
  3. Fitch
  4. dolar

YORUM YAZ

  • fatih rizelifatih rizeli56 dk önce
    haber7 gibi okuyucuyu tıklamaya zorlayan " bakın ne çıktı" " bakın ne söyledi" "o ülkede yasaklandı" tuhaf manşetleriniz yüzünden çok sevmeme rağmen sizi sık kullanılanlarımdan çıkarmıştım.ama şimdi gördüm ki haber başlığı sunma biçiminiz değişmiş.İçerikle ilgili bilgiler yer almış.Çok beğendim bu şekilde devam etmenizi istiyorum.Zira takip edilecek haber sitesi kalmadı.Bu şekilde yapın her haberinizi hergün tıklamaya gayret edeceğim.rizeden selamun aleyküm.
  • bekir kalaycibekir kalayci1 sa önce
    degerli kardeslerim bizim mahallede bebelerin cebinde dolar eyro var lan nerden aldiniz bu paralari diye sordum döviz büfelerinden dediler valla bu gidisle dolar eyro düsmez hele bizim cay ci niyazide bana dolar al hayatini yasa diyor dürzü
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE1 sa önce
    yani faiz düşmemiş. hani dolar 7.20 ler deyken doları bahane edenler nerede? sahi faizi artıranlarneden aynı gerekçeler tersine 1 aydır oluşmuşken faizi indirmiyorlar. her lafa salata olanlar neden bu duruma maydanoz doğra mı-yor?
  • volkanvolkan1 sa önce
    müslüman bir ülkede faiz oranı %24... amaç..?millet parasına dolar almasın faize yatırsın ki dolar düşsün... Hadi onu geçtik Arjantin de bu yoldan geçti ve faiz oranı %64 e kadar çıkardı. Peki dolar düştü mü...? Tabiki de hayır... Doları düşürecek şey faiz arttırmak değil. ÜRETMEK ÜRETMEK ÜRETMEK. Sabancının dediği gibi Çalışmak Çalışmak Çalışmak. Ama biz bunu yanlış anlayıp Çalmak Çalmak Çalmak olarak almışız hafızamıza... Yazık Çok yazık VE ülkeyi bu duruma getirenlere yazıklar olsun. Sonra da bana müslüman bir ülkede yaşıyoruz diye kimse laf söylemesin.
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