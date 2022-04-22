  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'ndan yeni karar: 15 bin dolara düşürüldü
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni karar: 15 bin dolara düşürüldü

Yeni yayınlanan genelgeye göre yurda getirilen ihracat bedelinde 30 bin dolar olan terkin alt limiti 15 bin dolara düşürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 16:11:00 -
Merkez Bankası'ndan yeni karar: 15 bin dolara düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha fazla ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. İhracatta 30 bin dolar olan terkin alt limiti, 15 bin dolara düştü.

Kısa zaman önce ihracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarıldıktan sonra ihracat gelirleri ile ilgili ikinci karar geldi.

25 Nisan'dan itibaren yürürlükte

Yurda getirilen ihracat bedelinde yapılan değişikli birlikte, 25 Nisan'dan itibaren 15 bin doların üzerindeki ihracat geliri yurda getirilecek.

TCMB’nin 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’nin “terkin” başlıklı 28’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan 30 bin ABD doları, Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.04.2022 tarihli ve 1150193 sayılı yazısı üzerine Merkez Bankası tarafından 15 bin ABDdoları olarak değiştirildi.

Daha çok gelir Türkiye'ye getirilmiş olacak

Mevcut uygulamada 30 bin doların altındaki ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunlu değildi. Yeni düzenlemeyle söz konusu tutar 15 bin dolar düşürülmüş oldu. 25 Nisan'dan itibaren, 15 bin doların üzerindeki ihracat geliri yurda getirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay