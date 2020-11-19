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Ekonomi Merkez Bankası'ndan yeni hamle
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırma adımlarına devam ederek, 17 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:47:00 - 2020-11-19 13:28:57
Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek, bugün 17 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün açtığı 17 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi ile Türk lirasının sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bir yenisi daha eklemiş oldu.

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