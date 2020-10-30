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Ekonomi Merkez Bankası'ndan yeni adım
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul Repo Piyasasında fonlama yapmayacak. Merkez Bankası tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:55:00 -
Merkez Bankası'ndan yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine (GLP) de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenmekte olup bu adım ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacak.

Enflasyon Raporu basın toplantısında TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından ağırlıklı ortalama fonlamanın artış eğilimi içinde olduğu ifade edilmişti. Bu çerçevede TCMB’nin sıkılaştırma adımlarına istikrarlı şekilde devam ettiği görülüyor.

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Yorumlar

okur

önceden dolar aşırı yükselince bir şeyler yapılırdı,şimdi aklımıza gelmeyen 8 lirayı aştı ne merkez bankası nede hükümetimiz de hiç bir hareket yok.sanki doların artmasını istiyorlar gibi.daha önce hiç böyle olmamıştı.piyasalar yangın yeri bugün aldığınız malzeme 1 hafta sonra zamlanıyor,insanların canı yanıyor,fakat adam akıllı bir müdahale yok.
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