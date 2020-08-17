Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 10 milyar TL tutarında 16 Eylül 2020 vadeli repo ihalesi düzenledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, likidite yönetimine ilişkin sıkılaştırma adımlarına bir yenisini daha ekledi. Merkez Bankası bugün, 16 Eylül 2020 vadeli repo ihalesi açtı.
10 milyar TL
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." denildi.
likidite imkan limitleri sıfırlanmıştı
Bilindiği üzere Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada da 12 Ağustos 2020'den itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştı.