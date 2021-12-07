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Ekonomi Merkez Bankası'ndan piyasaya 81 milyar TL
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan piyasaya 81 milyar TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 80 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 14:13:00 -
Merkez Bankası'ndan piyasaya 81 milyar TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 80 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.
İhaleye 193 milyar 795 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16.16 seviyesinde gerçekleşti.

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