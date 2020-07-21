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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan piyasaya 10 milyarlık dev doping

Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:08:00 -
Merkez Bankası'ndan piyasaya 10 milyarlık dev doping

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

İhaleye 37 milyar 100 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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