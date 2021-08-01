Merkez Bankası'ndan önemli destek

Merkez Bankası Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ormanlarımızı yeşillendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde toplam 1 milyon ağaç ile Geleceğe Nefes seferberliğine destek olacağız. #GeleceğeNefes olalım" ifadesinde bulundu.

Merkez Bankası, Geleceğe Nefes seferberliğiyle 1 milyon ağaçla destek olacaklarını belirtti ve "Ormanlarımızı yeşillendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde toplam 1 milyon ağaç ile Geleceğe Nefes seferberliğine destek olacağız. #GeleceğeNefes olalım" dedi.

Merkez Bankası'nın açıklaması:

TCMB olarak ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarından dolayı büyük üzüntü duymaktayız. Yaşanan bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Ormanlarımızı yeşillendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde toplam 1 milyon ağaç ile Geleceğe Nefes seferberliğine destek olacağız.

#GeleceğeNefes olalım.