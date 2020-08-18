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Ekonomi Merkez Bankası'ndan müjde niteliğinde rapor! En düşük memur maaşı 3 bin 860 olacak
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan müjde niteliğinde rapor! En düşük memur maaşı 3 bin 860 olacak

Merkez Bankası'nın beklenti anketini açıklandı. Hesaplanan rakamlara göre; milyonlarca emekli ve memurun yüzde 3 oranındaki ocak zammı enflasyon farkı ile birlikte artacak. Böylece; en düşük maaş memurlarda 3 bin 860, memur emeklilerin de ise 2 bin 921 lira olacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:16:00 -
Merkez Bankası'ndan müjde niteliğinde rapor! En düşük memur maaşı 3 bin 860 olacak

Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketine göre; en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 TL'ye yükselecek.

Memur ve memur emeklisinin maaşlarına temmuz ayında yüzde 5,75 zam yapılırken; ocak artışının da ipuçları geldi.

Hakem kurulu tarafından alınan karar kapsamında ocak ayı zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı beklenti anketinde yer alan; yüzde 10,82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, temmuz- aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,79 olarak gerçekleşebileceğini göz önüne serdi.

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Yorumlar

Ahmed Hüsrev

Haber yaparken biraz daha dikkatli olun. MB müjde değil kara haber veriyor. Maaş artışı son yıllarda sadece enflasyon oranında oluyor. Buda memurun kazancını arttırmıyor sadece enflasyona karşı korumaya çalışıyor. Tabi her kalemde minumum % 20 - 30 arası zamla muhatap olan memuru yüzde 3 5 koruyacak mı ...
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