Merkez Bankası'ndan müjde niteliğinde rapor! En düşük memur maaşı 3 bin 860 olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketini açıklandı. Hesaplanan rakamlara göre; milyonlarca emekli ve memurun yüzde 3 oranındaki ocak zammı enflasyon farkı ile birlikte artacak. Böylece; en düşük maaş memurlarda 3 bin 860, memur emeklilerin de ise 2 bin 921 lira olacak.
Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketine göre; en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 TL'ye yükselecek.
Memur ve memur emeklisinin maaşlarına temmuz ayında yüzde 5,75 zam yapılırken; ocak artışının da ipuçları geldi.
Hakem kurulu tarafından alınan karar kapsamında ocak ayı zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı beklenti anketinde yer alan; yüzde 10,82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, temmuz- aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,79 olarak gerçekleşebileceğini göz önüne serdi.