Merkez Bankası'ndan müjde niteliğinde rapor! En düşük memur maaşı 3 bin 860 olacak

Merkez Bankası'nın beklenti anketini açıklandı. Hesaplanan rakamlara göre; milyonlarca emekli ve memurun yüzde 3 oranındaki ocak zammı enflasyon farkı ile birlikte artacak. Böylece; en düşük maaş memurlarda 3 bin 860, memur emeklilerin de ise 2 bin 921 lira olacak.