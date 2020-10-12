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Ekonomi Merkez Bankası'ndan kritik dolar hamlesi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik dolar hamlesi

Merkez Bankası, haftanın açılış gününde TL zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:32:00 -
Merkez Bankası'ndan kritik dolar hamlesi

Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti.

Uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltildi. Yeni oran 16 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

Geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapatan dolar/TL, önemli veriler öncesinde yeni haftanın ilk gününe hafif yükselişlerle başladı. 7,85'ten haftayı kapatan dolar/TL, 7,88'in üzerinde değerlenirken; euro/TL de benzer hareketle 9,31'den el değiştiriyor. Geçen haftanın kapanışında dolar/TL 7,8565; euro/TL 9,2940 düzeyindeydi.

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