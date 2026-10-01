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Ekonomi Merkez Bankası'ndan KOBİ kredileri için yeni karar
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan KOBİ kredileri için yeni karar

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Merkez Bankası'ndan KOBİ kredileri için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KOBİ kredileri için yeni kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikler kapsamında KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırının yüzde 5'e yükseltildiğini, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının düşürüldüğünü duyurdu.

 

KOBİ KREDİLERİNDE BÜYÜME SINIRI ARTIRILDI

TCMB'nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu internet sitesinde yayımlandı.

Bankanın makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptığı belirtilen duyuruda, KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırının yüzde 5'e yükseltildiği, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının da düşürüldüğü bildirildi.

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