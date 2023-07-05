Merkez Bankası’ndan flaş "döviz" kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Reuters’a bilgi veren bir kaynak, Hazine ve Merkez Bankası arasında kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokolün kullanımına son verileceğini söyledi.
Reuters’a bilgi veren bir kaynak, Hazine ve Merkez Bankası arasında kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokolün kullanımına son verileceğini söyledi. Kaynak, MB rezervlerinin kur seviyesi belirlemek için kullanılmayacağını da belirtti.
Döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017’de MB ve Hazine Müsteşarlığı protokol imzalamıştı.
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