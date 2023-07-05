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Ekonomi Merkez Bankası’ndan flaş "döviz" kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Ekonomi

Merkez Bankası’ndan flaş "döviz" kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-07-05 16:08:00 -
Merkez Bankası’ndan flaş "döviz" kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Reuters’a bilgi veren bir kaynak, Hazine ve Merkez Bankası arasında kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokolün kullanımına son verileceğini söyledi.

Reuters’a bilgi veren bir kaynak, Hazine ve Merkez Bankası arasında kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokolün kullanımına son verileceğini söyledi. Kaynak, MB rezervlerinin kur seviyesi belirlemek için kullanılmayacağını da belirtti.

Döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017’de MB ve Hazine Müsteşarlığı protokol imzalamıştı.

 

 
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