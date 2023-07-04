Merkez Bankası'ndan flaş "döviz" kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Merkez Bankası'nın artık özel bankalara da kur korumalı mevduattan (KKM) dövize geçmek isteyenler için doğrudan döviz satacağını belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Merkez Bankası'nın artık özel bankalara da kur korumalı mevduattan (KKM) dövize geçmek isteyenler için doğrudan döviz satacağını belirtti.
Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle: "Merkez Bankası artık kamu bankaları dışında özel bankalara da Kur Korumalı Mevduat’tan dövize geçmek isteyenlere karşı doğrudan satış yapabilecek. Bu uygulama kamu bankaları için yapılıyordu. Bundan sonra şeffaf bir şekilde özel bankalara da doğrudan döviz satışı yapılacak."
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