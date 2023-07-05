Merkez Bankası’ndan flaş "döviz" adımı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Bundan sonra...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşlerinde özel bankalara döviz sağlayacağı belirtildi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi söz konusu kararı şu şekilde değerlendirdi:

“Dünkü yazımda Kur Korumalı Mevduat’tan dövize geçmek isteyenlerin likidite ihtiyacını karşılamak üzere Merkez Bankası’nın kamu bankalarına 1 milyar dolar satış yaptığını belirtmiştim.

Bunun kuru baskılamak için değil tam aksine döviz likiditesini karşılamak için yapıldığını ifade etmiştim. Önemli de bir haber vermiştim. Merkez Bankası’nın aynı uygulamayı özel bankalara yapacağını bildirmiştim.

MERKEZ BANKASI’NDAN ÖZEL BANKALARA

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Merkez Bankası tarafından dün özel bankalara resmi bir talimat gitti.

Merkez Bankası, “Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap sahiplerinin vade tarihlerinde hesaplarını yenileme ilgileri devam etmekle birlikte, vade sonunda talep etmeleri halinde döviz piyasasında likidite ihtiyacı oluşabilmektedir. Bu kapsamda, bankaların vade sonunda ihtiyaç duyacakları döviz likiditesinin piyasa koşulları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca doğrudan karşılanabilmesine ve bankaların döviz likiditesi yönetimine destek olunmasına karar verilmiştir” deniliyor. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı olduğu günden bu yana sadeliğin ve şeffaflığın altını çiziyor. Bu da o yönde atılmış önemli bir adım.

TÜM BANKALAR İÇİN GEÇERLİ

Merkez Bankası’nın uygulamasının esaslarının anlatıldığı bölümde ise, “İşlemler döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili tüm bankalar ile gerçekleştirilir” deniliyor. Yani kamu ve özel banka ayrımı yok. Döviz piyasasında işlem yapmaya yetkili tüm bankalara döviz satışı yapılabilecek. Bu güven demektir, bu şeffaflık demektir.

Ayrıca döviz işlemleri için bankalardan ayrıca bir komisyon alınmayacağı, teminat ya da limit aranmayacağı belirtiliyor.”