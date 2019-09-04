Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması TCMB ağustos ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayınladı. Raporda "TL istikrarı çekirdek enflasyon düşüşünü destekledi" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ağustos ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayınladı. Raporda "TL istikrarı çekirdek enflasyon düşüşünü destekledi" denildi. Raporda "Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0,86 oranında artmış, yıllık enflasyon 1,64 puan azalarak yüzde 15,01’e gerilemiştir. Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde gerilerken, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olmuştur. Bu dönemde gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürmüştür. Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir. Bu çerçevede, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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