Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TÜFE yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye enbelirgin katkının enerji fiyatlarından geldiğini bildirdi.
Merkez Bankası, dün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerini içeren Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı. Raporda enflasyondaki artışın alt gruplar bazında genele yayıldığı ifade edilirken enerji fiyatlarının enflasyonu yükselten en önemli kalem olduğuna işaret edildi.
Dün TÜİK tarafından açıklanan TÜFE, 19 yılın zirvesindeki seyrini sürdürerek yüzde 48,7 seviyesine yükselmişti.
TCMB'nin fiyat gelişmeleir raporunda yer alan bazı ifadeler şöyle:
- Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir.
- Ocak ayında döviz kurları istikrarlı bir görünüm sergilerken, emtia fiyatları Omikron varyantına bağlı gerileme sonrasında tekrar güçlü bir artış göstermiştir
- Enerji enflasyonu, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükselmiştir.
- Tüketici fiyatları üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkilerinin de izlendiği değerlendirilmektedir.
*TCMB: Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye enbelirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir.
- Ocak ayında döviz kurları istikrarlı bir görünüm sergilerken, emtia fiyatları Omikron varyantına bağlı gerileme sonrasında tekrar güçlü bir artış göstermiştir
- Enerji enflasyonu, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükselmiştir.
- Tüketici fiyatları üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkilerinin de izlendiği değerlendirilmektedir.