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Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürdü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:11
Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Merkez Bankası, Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürdü.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:11
  1. Merkez Bankası
  2. dolar

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