Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması! Zamanla azalacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, enflasyonda belirgin bir düşüş olana kadar sıkı para politikasını sürdüreceklerini söyledi.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Merkez Bankaları Toplantısı'nda konuştu.
Uygulanan politikalar ile dolarizasyonun zamanla azalacağını dile getirdi.
"TL'nın değer kaybının şirketler üzerindeki rikslerine karşı tetikteyiz" diyen Özbaş, "Para politikasına güven öngörülebilirlik ve şeffaflık gerektirir. Merkez Bankası'nın önceki fonlama kompozisyonu gereksiz derecede karmaşıktı" ifadelerini kullandı.
"Bu yıl büyümeyle tamamlanabilir"
Enflasyona bağlı olarak sıkı para politikasını sürdüreceklerini bildiren Özbaş, bu yılın sınırlı da olsa pozitif bir büyümeyle tamamlanabileceğini belirtti.