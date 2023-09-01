  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha

Yeniakit Publisher
2023-09-01 09:51:00 -
Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 25,75'e çıkarıldığını duyurdu.

TCMB'nin reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 15,75 ve avans işlemleri için yüzde 16,75 düzeyinde bulunuyordu.

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan beklenmedik faiz kararı
Merkez Bankası'ndan beklenmedik faiz kararı

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan beklenmedik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni KKM uygulama talimatı
Merkez Bankası'ndan bankalara yeni KKM uygulama talimatı

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni KKM uygulama talimatı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23