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Ekonomi Merkez Bankası'dan dolar bombası
Ekonomi

Merkez Bankası'dan dolar bombası

Yeniakit Publisher
2024-02-06 19:02:00 -
Merkez Bankası'dan dolar bombası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, Aralık 2021'den beri uygulanan Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yönelik yeni bir kısıtlama kararı alındığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir dizi yeni kısıtlamayı hayata geçirdi.

Hafize Gaye Erkan döneminde başlatılan KKM'nin tasfiye operasyonu, yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan döneminde devam ediyor.

Ocak 2024 tarihi itibarıyla Türk lirası dönüşümlü KKM hesapları açılmasını yasaklayan ekonomi yönetimi, halihazırda 2 trilyon 458 milyon 545 bin lira seviyelerinde bulunan KKM stoğunun önemli bölümünü oluşturan dövizden dönüşümlü KKM hesaplarının tasfiyesi için düğmeye bastı.

DÖVİZ DÖNÜŞÜMLÜ KKM AÇACAKLARA YENİ YASAK

Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, döviz cinsi KKM hesaplarının vadesini başlatmak için paranın hesapta görünüyor olması gereken tarihlerde güncellemeye gitti. Bireysel hesaplar için bu tarih Ocak 2024'e çekilirken, şirketler için son tarih olan Haziran 2023'te bir değişikliğe gidilmedi.
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Bir başka deyişle şirketlerin, Haziran 2023 sonrasında elde ettikleri gelirler ile KKM hesabı açmasının yolu kapandı. Bu adım, dövizden dönüşümlü KKM'de ufalma yaşanacağının sinyali olarak yorumlanırken, son 5 ayda 900 milyar liranın üzerinde eriyen KKM'nin bu adım sonrası daha hızlı şekilde çözüleceği tahmin ediliyor.

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