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Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 6,30'dan 6,14' düşürdü.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:02
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı beklenti anketi açıklandı. Ankete göre yıl sonu enflasyon ve dolar tahminleri geriledi. Temmuz ayı yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,01, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 6,14 oldu.

Enflasyon beklentisini de düşürdü

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,85 iken, bu anket döneminde yüzde 15,01'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,88 iken, bu anket döneminde yüzde 13,90 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,46 ve yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Ankette, "2019 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,94 iken, bu anket döneminde yüzde 1,25 olmuştur. Ağustos ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,91 ve yüzde 0,85 olmuştur. Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,35 olarak gerçekleşmiştir." denildi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,25 iken, bu anket döneminde yüzde 21,58'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 24 iken, bu anket döneminde yüzde 21,85 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,30 TL iken, bu anket döneminde 6,14 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,64 TL ve 6,47 TL olarak gerçekleşti.

Cari işlem dengesi beklentileri

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 10,6 milyar dolar iken, bu anket döneminde 7,6 milyar dolara geriledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 19,2 milyar dolar ve 17,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,04 iken, bu anket döneminde yüzde -0,02 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:02
  1. Merkez Bankası
  2. dolar beklentisi

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