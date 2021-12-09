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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri ile ilgili açıklama geldi
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri ile ilgili açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervleri 2 milyar 16 milyon dolar gerileyerek 85 milyar 8 milyon dolara düştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:25:00 -
Merkez Bankası rezervleri ile ilgili açıklama geldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 16 milyon dolar gerileyerek 85 milyar 8 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 26 Kasım'da 87 milyar 24 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 104 milyon dolar azalarak 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 120 milyon dolar azalışla 126 milyar 146 milyon dolardan 124 milyar 26 milyon dolara indi.

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