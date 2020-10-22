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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 489 milyon dolar oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 489 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:38:11 -
Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 489 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 894 milyon dolar artarak 85 milyar 489 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 704 milyon dolar artışla 42 milyar 822 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ekim'de 41 milyar 118 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 190 milyon dolar yükselişle 42 milyar 477 milyon dolardan 42 milyar 667 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 894 milyon dolar artarak 83 milyar 595 milyon dolardan 85 milyar 489 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
02.10.2020 42.229 41.409 83.638
09.10.202042.477 41.118 83.595
16.10.202042.822 42.667 85.489

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