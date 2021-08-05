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Ekonomi Merkez Bankası faizi düşürecek mi? Faiz indirimi olacak mı?
Ekonomi

Merkez Bankası faizi düşürecek mi? Faiz indirimi olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi gerektiğini açkılamasından sonra gözler Merkez Bankası’na çevrildi. Peki Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-08-05 09:44:00 - 2021-08-05 09:45:12
Merkez Bankası faizi düşürecek mi? Faiz indirimi olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında enflasyon ve faizlere ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan sonra enflasyon rakamlarının daha yüksek seviyelere çıkmasının imkanı yok. Çünkü artık faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz bize yüksek enflasyon olarak geri dönmektedir. Ağustos ayı bu açıdan kırılma noktası olacaktır. Artık Türkiye'de düşük enflasyon dönemine geçiş yapacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından gözler Merkez Bankası'ndan gelecek son dakika haberlerine çevrildi. Merkez Bankası 12 Ağustos’ta toplantısı var. Merkez Bankası, Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısından faiz indirimi olup olmayacağı daha şimdiden merak edilir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Merkez Bankası Ağustos ayında faiz artırıma gitmeyeceği söyleniyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun 14 Temmuz’da gerçekleştirdiği toplantı sonrası faiz oranı sabit tutmuştu. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19’da sabit tutmuştu.

Politika faizi nedir?

Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.

Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir. Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

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