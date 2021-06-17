Merkez Bankası faizi düşürdü mü? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faizi düşürdü mü? ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dünkü toplantıda beklenenden daha önce faizi artırma ve varlık alımını azaltma sinyali vermesi, küresel piyasalarda satış ve dolar/TL’de sert artış getirdi. Dolar/TL dün akşam 8,50’den 8,63’e yükselirken, bugün de 8,60’ın üzerinde hareket ediyor. FED’in ardından bu kez de gözler Merkez Bankası’na çevrildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı için toplanıyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası, faiz kararınını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Metindeki ifadeler dikkatle izlenecek. TCMB önceki toplantılarda beklenen faiz indirimini pas geçmiş ancak metinlerinde faiz indirimine yönelik hazırlık yaptığı izlenimini vermişti. Hatırlanacağı üzere Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında Ağbal döneminde metne giren "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri çıkarılmıştı.

Faizler düştü mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart, faiz yükünü düşürmemiz lazım" demişti. Merkez Bankası’nın faiz indirimine karar vermesi durumunda bankalar da konut, taşıt ve ihtiyaç finansman oranlarını da aşağıya çekmesi bekleniyor.