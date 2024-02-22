Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Yılın ikinci faiz kararı bugün açıklanacak.
Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Yılın ikinci faiz kararı bugün açıklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.
Bugün saat 14.00'te faiz kararı belli olacak.
Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 puan artırarak yüzde 45 düzeyine yükseltmişti.
Ekonomistler, politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Karar metninde, enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların önemli olacağı vurgulanıyor.
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Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu. (İLKHA)
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Merkez Bankası, Türkiye’nin beklediği kararı açıklıyor! Tamamı bunu dedi! Bakalım şimdi ne olacak