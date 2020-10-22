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Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10.25'te sabit tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:07:00 - 2020-10-22 14:27:32
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK Ekim ayı 2020 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası, politika faizini 10.25'te sabit bıraktı.

Dolar yükseldi

Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 7,7950 seviyesinden işlem gören dolar, karar sonrası 7,90 TL seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası, 2 senenin ardından ilk kez geçen ay faiz artırımına gitmişti. PPK son olarak geçtiğimiz ay politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puanlık artırarak giderek yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etmişti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

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