Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası ocak 2022 toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası ocak 2022 toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Aralık ayı PPK toplantısı için geri sayım sürüyor. Döviz kurlarında yükselişle birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ederken hem altın hem de dolara yatırım yapanların gözü kulağı hem Fed’in hem de TCMB’nin faiz toplantısında çıkacak kararda. Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak olan faiz kararlar ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki Merkez Bankası 2022 Ocak ayı PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak ayında gerçekleştireceği PPK toplantısı, 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Aynı gün saat 14:00'te faiz kararı açıklanacak. Buna göre, Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu aktarıldı. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunurken para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı belirtildi.

2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecek. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen PPK toplantısında Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15ten yüzde 14’e indirilmesine karar verilmiştir açıklamasında bulunmuştu.