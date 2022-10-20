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Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milyonların gözü kulağı Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararında… Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Yeniakit Publisher
2022-10-20 09:37:00 - 2022-10-20 09:55:44
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Piyasaları yakından takip edenlerin gözü kulağı Merkez Bankası toplantısında… Peki, faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 20 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Merakla beklenen faiz kararı konusunda ise bugün saat 14.00'te açıklama yapılacak.

Merkez Bankası 2022 yılında gerçekleştirdiği ilk 7 toplantıda faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Politika faizini yüzde 4 seviyesinde tutan TCMB, ağustos ve eylül ayı PPK toplantılarında ise 100’er baz puanlık indirimler yaparak politika faizini yüzde 12 seviyesine çekmişti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,83 iken, bu anket döneminde yüzde 11,25 olmuştur.

2022 Merkez Bankası toplantısı tarihleri

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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